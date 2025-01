Idosa de 87 anos morre após ser diagnosticada com Covid, em Belém; ‘Foi muito rápido’, diz filha

(Foto: Reprodução) – Idosa morre em Belém no dia 1º de janeiro vítima de covid-19

Iná dos Santos Palha deu entrada no hospital no dia 23 de dezembro para tratar um caso de infecção intestinal.

Uma idosa de 87 morreu no dia 1º de janeiro de 2025 após ser diagnosticada com Covid em um hospital de Belém. Segundo a filha, do momento da internação, diagnóstico ao falecimento, foi tudo muito rápido.

“Transferiram ela pro leito de enfermaria e quando chegou lá, ela já adquiriu, como ela já tinha problema de pulmão, ela pegou uma infecção no pulmão. No último exame que ela fez, testou covid”, diz Maria das Neves Palha.

A mãe dela, Iná dos Santos Palha, deu entrada no hospital no dia 23 de dezembro para tratar um caso de infecção intestinal. Foram 5 dias de tratamento na UTI até o diagnóstico de Covid.

“Pra mim, ela pegou a Covid no hospital. A covid foi muito rápida. Minha mãe faleceu da Covid”, diz a filha.

O caso acende o sinal de alerta para possíveis novas infecções pela doença e releva a necessidade de manter em dia a imunização contra a Covid-19. Segundo os dados do Datasus, até o momento, o Pará tem 71,70% de cobertura vacinal contra o vírus.

“Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Alegre, entendeu? Mesmo com as dificuldades de estar acamada ela nunca foi uma mulher de estar reclamando”, afirma Maria das Neves Palha.

Fonte: Juliana Alvarez, g1 Pará e TV Liberal — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/01/2025/10:00:01

