Uma semana após ataque a carro-forte no Pará, polícia segue em busca de suspeitos

Carro-forte ficou destrupído após explosão no Pará — Foto: Fabrício Bragança/Arquivo pessoal

Sem conseguir acessar o cofre do veículo, grupo fugiu levando armas de vigilantes.

Após uma semana da explosão a um carro-forte em uma tentativa de roubo no Pará, a Polícia Civil segue em busca de suspeitos.

Os criminosos fugiram sem levar dinheiro, mas roubaram armas que estavam com os seguranças do carro alvo do ataque.

A explosão ocorreu no trecho da rodovia BR-308 que fica entre as cidades de Bragança e Augusto Corrêa, nordeste paraense. Um vídeo de um motorista flagrou o momento em que ocorre a explosão – veja acima.

Segundo o delegado Luis Guilherme, um dos responsáveis pelas investigações, os criminosos abordaram o carro-forte na rodovia, que é estrada de chão.

“Inicialmente, cinco passaram a atirar contra o veículo de valores. Houve o confronto com os vigilantes. Fizeram a explosão para subtrair a quantia, mas não conseguiram, acabaram por levar algumas armas que tinham com os vigilantes”, disse.

Os vigilantes não ficaram feridos. A polícia não informou quantas armas foram roubadas e se ps envolvidos no crime são suspeitos de outras ações criminosas semelhantes na região.

Enquanto ninguém foi preso, a Polícia Civil do Pará informou que “todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas”‘ e que as equipes fazem “diligências na região em que ocorreu a tentativa de roubo para localizar os autores”.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassada via Disque-Denúncia, 181.

Por g1 Pará e TV Liberal

