Idosa desmaia, é atropelada por veículo e morre em hospital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A idosa foi identificada como Maria de Fátima Alves Rodrigues. O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (3) no Bairro Rio Verde. A vítima foi socorrida e veio a falecer no dia seguinte no Hospital Municipal de Parauapebas, onde estava internada em estado grave.

Uma idosa de 68 anos morreu após desmaiar e ser atingida por uma caminhonete. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente ocorrido em Parauapebas, sudeste do estado.

You May Also Like