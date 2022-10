Empresário dono de hotel e posto de combustível é executado, em Marabá (PA)

Sem chances de defesa, o empresário foi executado dentro do carro no estacionamento da farmácia | Foto:Paulo Henrique/RBATV

Antônio Mariano de Almeida, proprietário do Hotel e Posto São Bento foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (6) em Marabá no sudeste paraense

A Polícia Civil começa as investigações da morte do empresário Antônio Mariano de Almeida, proprietário de um grande hotel e um posto de combustíveis em Marabá no sudeste paraense. Ele foi alvejado à queima roupa com tiros na noite desta quinta-feira (6) por uma dupla de moto que o estava seguindo.

Imagens de câmeras de segurança de uma farmácia flagraram toda a situação. A farmácia fica localizada na VP-08, núcleo Nova Marabá. Pelas imagens é possível ver a chegada do empresário ao local, em sua caminhonete no estacionamento da farmácia e bem próximo, seguindo o empresário, a dupla de moto.

Antônio Mariano era mineiro, proprietário do Hotel e Posto São Bento, um dos mais tradicionais de Marabá | Michel Garcia



Assim que o empresário estaciona, imediatamente o garupa da moto salta, é possível ver ele pegando a arma, se aproxima pelo lado do motorista, e atira à queima roupa. Toda a ação acontece bem próximo a outra moça que estava com sua moto estacionada, ela sai correndo ao perceber os tiros.

A filha adolescente do empresário estava com ele no momento, e presenciou toda a ação violenta. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi preso. Uma pessoa que estava no banco do carona conseguiu sobreviver.

Antônio Mariano era mineiro, proprietário do Hotel e Posto São Bento, um dos mais tradicionais de Marabá. Por diversas vezes o empresário foi campeão em categorias internacionais de “Maior Volume de Litragem em Cidades”, dos postos de combustíveis.

Muito conhecido em Marabá, Antônio era atencioso, pacato, sorridente e muito querido pela sociedade local. A polícia investiga as causas e motivações para a execução do empresário.

