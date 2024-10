Idosa é presa durante festa de aniversário de 70 anos por estupro de criança O GLOBO

Idosa estava em um restaurante na Avenida Embaixador Abelardo Bueno — Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a mulher e o ex-marido cometiam os abusos contra o próprio afilhado, que na época tinha 7 anos

Uma mulher foi presa, na tarde de quarta-feira, enquanto comemorava o próprio aniversário de 70 anos em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foragida da Justiça, a idosa, identificada como Marilene Oliveira dos Santos, tinha em aberto um mandado de prisão condenatória, com pena de 12 anos em regime fechado, por estupro de vulnerável.

Segundo o Disque Denúncia, responsável por repassar as informações que levaram à mulher, policiais do 31º BPM (Recreio) e da 16ª DP (Barra da Tijuca) a localizaram em um restaurante no interior do centro comercial situado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno. Ela não resistiu à abordagem.

Quando aconteceu o crime?

Ainda de acordo com a polícia, o crime aconteceu em 2021, quando Marilene e o seu então companheiro, hoje com 59 anos, abusaram sexualmente de uma criança, que na época tinha 7 anos. A vítima era afilhada do homem e ficava na residência do casal algumas vezes.

Após deixarem o shopping, as equipes conduziram a idosa à 16ª DP (Barra da Tijuca) para cumprimento do mandado de prisão expedido pela 33ª Vara Criminal da Capital. Em seguida, a encaminharam a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde ela ficará à disposição da Justiça.

Homem também foi condenado

O homem, identificado como Juarez Carlos Barboza, foi localizado menos de 24h depois da prisão da ex-mulher. Assim como a idosa, ele foi condenado a 21 anos de prisão. A polícia informou que o mesmo estava na Comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste, e se preparava para fugir, em razão da repercussão do caso. Juarez foi encaminhado à SEAP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

