Idosa morre em hospital após ser torturada dentro de casa em Mosqueiro, distrito de Belém

(Foto:Reprodução) – Três assaltantes invadiram a casa de um casal de idosos e espancaram e torturaram os idosos. O marido de 72 anos morreu ao ser asfixiado durante a ação dos criminosos.

Idosa de 66 anos que foi espancada e torturada após ter a casa invadida morreu nesta quinta-feira (19), no Pronto Socorro Municipal da 14 de março, em Belém. Familiares relataram que a vítima Odimar Pereira Moreira teve uma parada cardio-respiratória e aguardam a liberação do corpo do hospital.

Na última terça-feira (17), três assaltantes invadiram a noite a casa de um casal de idosos localizada na Baía do Sol, na Ilha de Mosqueiro. O marido de 72 anos também foi atacado e morreu asfixiado durante a ação dos bandidos e a idosa foi encaminhada para o hospital em estado de choque.

De acordo com a Polícia, um dos suspeitos de participar do crime foi preso e dois ainda estão foragidos. A polícia ressalta que qualquer informação sobre os suspeitos pode ser repassada pelo Disque Denúncia, no número 181.

Por G1 PA — Belém

