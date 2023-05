Saúde na Estrada da Ipiranga – Saúde para caminhoneiros do Brasil,chega ao Pará

Saúde na Estrada da Ipiranga chega ao Pará

Durante o mês de maio, quem passar pela maior carreta de saúde do Brasil, além do atendimento também terá acesso a conteúdos sobre segurança no trânsito

O Saúde na Estrada, maior iniciativa itinerante de saúde para caminhoneiros do Brasil, chega ao Pará no dia 18 de maio, na cidade de Moju, seguindo para Parauapebas nos dias 22 e 23 e finalizando a rota pelo estado na cidade de Santana do Araguaia, no dia 29. Voltado à saúde e ao bem-estar de caminhoneiros e comunidades próximas aos postos Ipiranga Rodo Rede de diversas regiões do país, este ano serão realizados 120 eventos, 60% a mais do que em 2022, em 110 cidades de 21 estados.

Como segurança e mobilidade são temas prioritários para a Ipiranga, a marca realiza a campanha “Amarelar é a cara da Ipiranga”. No trânsito, escolha a vida”, convidando novamente as pessoas a “amarelar” e dizerem não às situações de riscos à mobilidade. Em celebração ao Maio Amarelo, a carreta foi envelopada e estão sendo oferecidas informações e conteúdos educativos, veiculados nas TVs internas, a fim de aproximar o público do tema. Quem passar pela carreta também recebe uma sacola para armazenar o lixo dentro dos veículos.

A carreta possui dois andares em cerca de 110m², teto levadiço e um espaço amplo, moderno e confortável. A estrutura foi desenvolvida para permitir montagem rápida nos locais dos eventos.

Saúde – O Saúde na Estrada oferece exames com foco no checkup básico de saúde, como oximetria (oxigenação no sangue); temperatura corporal; pressão arterial, batimentos cardíacos, além de glicemia (nível de açúcar no sangue), bioimpedância (avalia a composição corporal para determinar o estado nutricional) e acuidade visual. O público poderá realizar também testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C.

Por meio de parcerias com as secretarias municipais de saúde, serão aplicadas vacinas para H1N1, covid-19, tétano, hepatite B, febre amarela e tríplice viral.

No “espaço zen”, estarão disponíveis cadeiras de massagem automáticas. Já na área da carreta dedicada a treinamentos.

Repetindo a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, o público terá acesso a orientações de trânsito. A PRF também estará nas estradas para direcionar o caminhoneiro aos postos nos dias dos eventos.

A Ipiranga anunciou neste ano a evolução de sua marca e divulgou seu novo propósito, “abastecer a vida em movimento”. De acordo com Bárbara Miranda, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios, o Saúde na Estrada é uma iniciativa histórica da Ipiranga. “Este é um projeto que nos aproxima de públicos estratégicos, como os caminhoneiros, que têm um papel fundamental na economia brasileira, além dos nossos revendedores em rodovias e consumidores no interior do país. O Saúde na Estrada agora tem uma nova marca e um novo layout na carreta, reforçando que somos uma empresa próxima, confiável e inovadora, onde você encontra tudo o que precisa para sua jornada nas estradas”, afirma Bárbara.

História – O Saúde na Estrada coleciona números expressivos em seus mais de 15 anos de atuação. Foram realizados 1.550 eventos, mais de 650 mil atendimentos em 22 estados e 200 municípios, além de envolver 52 mil profissionais voluntários da área da saúde. Durante a pandemia, houve distribuição de kits de higiene, realização de testes rápidos e aplicação de vacinas. Ainda na pandemia, a Ipiranga, por meio do Saúde na Estrada, ofereceu cerca de 4 milhões de refeições em uma ação de troca do Km de Vantagens Caminhoneiro.

Serviço: Saúde na Estrada ao Pará

Horário de atendimento: 10h às 17h.

Data: 18 de maio

Local: Posto Costa e Barreiros Com. Combs. e Serv. Ltda

Rodovia PA 150 – Moju – PA

Data: 22 e 23 de maio

Local: Auto Posto Camargos Rede ISL

Rodovia PA 275 Sn – Parauapebas – PA (próximo ao Hipersenna)

Data: 29 de maio

Local: Rede de Postos Marajó Santana do Araguaia

Rodovia BR 158 Sn Lt 37 – Santana do Araguaia – PA

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/05:49:49

