Governo do Pará antecipa pagamento do salário do mês de dezembro para antes das festas de fim de ano

O Governo do Pará anunciou que os salários dos servidores públicos referentes ao mês de dezembro serão antecipados. O pagamento começou a ser realizado na última quarta-feira (18) e segue até a sexta-feira (20). Segundo o Governo, a medida foi tomada para que mais dinheiro seja injetado na economia do estado durante as festas de final de ano.

O salário de dezembro de servidores do Pará estará disponível do dia 18 ao dia 20 de dezembro — Foto: Agência Pará

