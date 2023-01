Veja imagens na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, em Brasília,na posse do Presidente Lula

A posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (1º.jan.2023), reuniu de 150 mil a 170 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes, em Brasília, segundo estimativas. O número é inferior ao projetado pelo Partido dos Trabalhadores, de ao menos 300 mil pessoas ao longo do dia. Porém, superou as 71 mil pessoas que estiveram na 1ª posse de Lula, em 2003, e os cerca de 100 mil apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o 7 de Setembro de 2022. (com inconformação Poder 360)

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/18:48:21

