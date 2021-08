Idoso com transtorno mental ataca policiais e acaba sendo morto na frente da família em Itaituba

Na última quinta-feira (5), José Maria Felix, de 70 anos, com suspeita de ter problemas mentais, morreu durante uma intervenção policial, em Itaituba, no sudoeste paraense.

Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) em uma ocorrência solicitada por uma mulher identificada como Maria José de Castro, a qual relatou que seu marido, encontrava-se em surto e já havia queimado algumas coisas da casa e, sobretudo, estava de posse de um facão.

Ao chegarem na residência, os policiais e equipe do SAMU receberam informações da enteada do idoso de que ele estava bastante alterado e com um ferro na mão. Nesse momento, ele saiu da residência com um facão em punho, partindo pra cima da equipe do GTO e do SAMU.

Os agentes foram obrigados a utilizarem armamento e munição não letal, mas os disparos realizados de elastômero não surtiram efeito. Diante disso, o idoso se aproximou do CB PM Vieira e desferiu um golpe com facão. O CB defendeu o golpe usando o armamento calibre 12. Nesse momento, foi utilizado armamento letal, pelo CB PM Portela, na direção dos membros inferiores dele, que mesmo atingido pelo disparo, ainda o agrediu.

O policial caiu e enquanto estava no chão, o idoso tentava atingi-lo com o facão. Na ocasião, o CB PM Clezio e o SD PM Painiu efetuaram disparos com armamento letal, afim de cessar a injusta agressão. O idoso ainda foi socorrido pelos agentes do Samu e encaminhado ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI),mas não resistiu e morreu.

Na delegacia, a esposa do idoso, Maria José, em depoimento afirmou que solicitou apoio para conter seu esposo, mas disse que não queria a polícia no meio do procedimento.

“Ele tem problema mental […]. Eu fui lá no Corpo de Bombeiros e pedi para eles irem lá em casa pegar ele tomar uma injeção. Aí, eles ligaram para a polícia. Eu ainda falei ‘negócio de polícia, não’. Ele sempre vai buscar ele e traz. Aí, quando eu pensei que não, a menina ligou dizendo que já tavam atirando nele lá. Disse que ele pegou uma faca e correu para cima da polícia, mas não era obrigado fazer aquilo com ele. Aí, atiraram nele assim”, disse a esposa.

