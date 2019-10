Idoso de 63 anos é atingido por tiros enquanto trabalhava como vigilante em Santarém

Idoso foi atendido no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo — Foto: Natashia Santana/Ascom HMS

Vítima disse ter sido perseguida por carro preto enquanto percorria a rua Humaitá. O caso aconteceu por volta das 5h30, desta terça-feira (1º).

Um idoso de 63 anos foi atingido por dois tiros nas costas na manhã desta terça-feira (1º) no bairro Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, o vigilante Francisco Pereira dos Santos estava realizando ronda na rua Humaitá em uma motocicleta, quando foi alvejado. O caso aconteceu por volta das 5h30.

De acordo com o relato da vítima, ele estava monitorando a área quando percebeu que estava sendo seguido por um carro preto. Para fugir da perseguição, o vigilante acelerou a motocicleta, mas foi ferido.

Após os disparos, o idoso conseguiu chamar a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo, consciente. Francisco estava em observação e deve passar por procedimento cirúrgico para a retirada dos projéteis. O G1 entrou em contato com o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo para saber o quadro clínico da vítima.

Até a publicação desta matéria, o caso ainda não havia sido registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Por G1 Santarém — PA

