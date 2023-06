Idoso de 74 anos mata neta da esposa a facadas no Pará

Não há informações sobre o que teria motivado o assassinato. | Reprodução/ WhatsApp

O crime bárbaro chocou os moradores da zona rural da Vila Bom Futuro, no município de Garrafão do Norte, no Nordeste do Pará.

Mais um crime bárbaro foi registrado na manhã desta sexta-feira (02) no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará. A jovem Milena da Silva Reis, de 29 anos, foi assassinada por um homem identificado como Antônio Cabral Cavalcante, de 74.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso é marido da avó de Milena. Ele teria invadido a residência da família e desferido vários golpes de facadas na vítima que morreu ainda no local. Não há informações sobre o que teria motivado o assassinato. O caso chocou os moradores da zona rural da Vila Bom Futuro.

Ainda segundo a polícia, a guarnição foi acionada por populares sobre o crime, e ao chegar no local no local encontrou o corpo da jovem sem vida. O acusado fugiu e as guarnições tanto das Polícias Militar e Civil estão em diligências na região na tentativa de prende-lo.

O corpo da vítima foi encaminhado ao necrotério municipal de Nova Esperança do Piriá, e agora aguarda remoção para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

