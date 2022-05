Seis homens são presos após tentar roubar caminhão de gás, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Após a abordagem na casa, os policiais foram até a casa do sexto suspeito. Na casa dele havia duas armas caseiras, calibres 12 e 20, e uma moto que teria sido usada no crime, segundo a PM.

Os policiais acompanharam o trio até uma casa, onde encontraram o homem ferido e outro homem com um revólver. O ferido confessou que teria sido o motorista do grupo que tentou assaltar o caminhão.

Todos foram levados para a delegacia da cidade, segundo divulgado pela PM no domingo (22), e as armas, munições e veículos que estavam com eles foram apreendidos.

Seis homens foram presos no fim de semana em Augusto Corrêa, nordeste do Pará, suspeitos de tentativa de latrocínio e por porte ilegal de armas munições. Eles teriam tentado roubar um caminhão de gás e atirado contra uma pessoa.

