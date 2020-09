Idoso de 82 anos é encontrado após ficar cinco dias perdido em mata

(Foto:Reprodução) – Homem entrou na mata para colher matéria-prima para seu artesanato

O senhor Meneleu da Conceição Vieira, de 82 anos, foi resgatado por bombeiros após ficar cinco dias desaparecido em uma área de mata em Curuçá, no nordeste paraense. O 2º Grupamento Bombeiro Militar de Castanhal atendeu a ocorrência de resgate no Km-56 da rodovia PA-136, município de Curuçá, na manhã desta segunda-feira (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o idoso sumiu no dia 24, uma quinta-feira, após entrar na mata para retirar matéria-prima de confecção de artesanato, de onde tira seu sustento. No terceiro dia após o desaparecimento, a família, que mora na vila de Pau Amarelo, acionou os militares, que iniciaram as buscas com o apoio da guarda municipal. Segundo a família do seu Maneleu, o idoso tem problemas de memória, e já não era a primeira vez que ele tinha se perdido dessa maneira.

Durante os três dias de busca, os agentes da guarnição de busca e salvamento percorreram o entorno da região, onde segundo familiares o idoso costuma sair também para caçar. Alguns moradores também ajudaram na busca do senhor Meneleu, já que são nativos e conhecem melhor a região explorada.

No entanto, somente na manhã de segunda-feira os militares foram informados que a vítima havia sido encontrada por moradores da região próximo ao igarapé Piquiateua, cerca de cinco quilômetros de distância da sua residência. No local, a guarnição realizou os primeiros socorros na vítima e em seguida encaminhou o senhor Meneleu até a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) para ser conduzido até o hospital municipal de Curuçá. Os bombeiros aguardaram pela liberação do idoso na Unidade de Saúde, e logo após, o levaram de viatura até sua residência.

Por:O liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...