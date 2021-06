Polícia Federal prende piloto com materiais ilícitos de garimpo clandestino no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A ação contou com a participação de 12 Policiais, concentrou-se no aeroporto da cidade de Redencao e já na abordagem a primeira aeronave que pousou, um CESSNA AIRCRAFT 210L, foi encontrado em poder do seu piloto, o nacional A.P.V., de 55 anos, dois envelopes contendo, aproximadamente, 48 (quarenta e oito) gramas de ouro, pouco mais de R$ 4.100,00 em espécie e diversos documentos contendo anotações sobre vôos a vários pontos de garimpo dentro da referida T.I.

A Polícia Federal de Redenção deflagrou na sexta – feira (18) a Operação “Rota T.I.”, que teve como objetivo combater o transporte de materiais ilícitos (ouro, armas, drogas, etc), provenientes de garimpos clandestinos de ouro, situados na Terra Indígena Kayapo, na região sul do Pará.

