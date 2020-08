Idoso desaparecido há oito dias é encontrado em área de mata na zona rural de São Félix do Xingu, no PA

Jacy Rocha, de 76 anos, saiu de casa na terça (11), com dois cachorros, mas não voltou pra casa. Segundo Bombeiros, idoso teria se perdido e caminhado por cinco dias na floresta. Jacy já está em casa e passa bem.

Depois de oito dias pedido na mata, um idoso de 76 anos foi encontrado no último final de semana, na zona rural do município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, Jacy Rocha foi encontrado em uma região de mata fechada. O idoso não apresentava ferimentos pelo corpo.

Segundo a família de Jacy, ele tinha saído de casa na última terça-feira (11), com dois cães, para o curral da fazenda onde viva. No entanto, apenas os animais retornaram pra casa.

Logo após o desaparecimento, familiares e amigos logo começaram as buscas pelo idoso. O Corpo de Bombeiros mais próximo, que fica a 470 quilômetros do local do desaparecimento, foi acionado para ajudar no resgate.

As buscas pelo idoso sempre foram acompanhadas por um dos cachorros da família. Os bombeiros contam que o animal saiu à frente e apontou onde estava Jacy.

O idoso teria se perdido e andado por cerca de cinco dias na floresta de mata fechada. Ele foi encontrado deitado no mato, fraco, mas sem ferimentos.

Após o resgate, o Corpo de Bombeiros levou o idoso pra casa, junto com o cachorro que guiou as equipes.

Por G1 PA — Belém

