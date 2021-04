Renda Pará: Nascidos em novembro e maio recebem auxílio de R$ 100 e R$ 500 a partir de sexta (16)

(Foto:Ricardo Amanajás / Agência Pará) – O atendimento pode ser realizado em qualquer agência do Banpará

Os beneficiários do Renda Pará nascidos no mês de novembro recebem a cota única de R$ 100 a partir desta sexta-feira (16). Conforme o calendário de pagamento, o auxílio estadual também será pago no sábado (17) e na próxima segunda-feira (19). O benefício é destinado aos assistidos pelo Bolsa Família.

Também nesses mesmos três dias, serão atendidos os autônomos assistidos pelo programa, cadastrados para receber R$ 500, que nasceram no mês de maio. O atendimento pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Estado do Pará (Banpará).

As alterações no planejamento de saques foram realizadas para evitar aglomerações, diante da crise sanitária da Covid-19. Antes, eram dois dias de pagamento; atualmente são três dias para cada mês de aniversário. Além disso, o funcionamento do Banpará aos sábados, das 8h às 14h, será exclusivo para beneficiários do Renda Pará e do Fundo Esperança.

“O pagamento de mais de 550 mil famílias, até o momento, beneficiárias do programa Renda Pará de R$ 100 totalizando valores acima de R$ 55 milhões, tem ajudado muito na mitigação dos riscos de vulnerabilidade social e econômica, tendo em vista que esses recursos se transformam em alimentos nas mesas da camada mais carente da sociedade paraense. O Banpará se sente muito gratificado em ser o intermediador entre o governo e a população paraense, na operacionalização dos pagamentos de todos os programas sociais, inclusive do Bora Belém, que é uma parceria do Estado com a Prefeitura de Belém”, destaca o presidente da instituição financeira, Braselino Assunção.

A maquiadora Larissa Santos, de 28 anos, conta que enfrentou muitas dificuldades financeiras causadas pela pandemia. Dona de um estúdio de maquiagem que funciona próximo à sua casa, ela precisou parar as atividades em consequência do cancelamento de eventos, como casamentos, formaturas e bailes de debutantes.

“Eu tinha muitas clientes agendadas, mas todas cancelaram e perdi a minha fonte de renda”, conta. “O dinheiro do auxílio que recebi irá ajudar nas despesas de casa, como, por exemplo, na alimentação e no pagamento das contas fixas. Com essa ajuda, tenho esperança em dias melhores para voltar a trabalhar”, afirma Larissa.

Balanço – Até às 9h desta quinta (15), 540.689 beneficiários do Renda Pará sacaram o auxílio de R$ 100, totalizando um investimento de R$ 54.068.900,00. Já os autônomos que tiveram acesso ao pagamento de R$ 500 somam 43.652 pessoas, e um valor total pago de R$ 21.826.000,00.

