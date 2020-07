Idoso é morto a pauladas e acusado é preso no distrito de Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O crime com requinte de crueldade aconteceu no próprio distrito de Moraes Almeida nesta segunda feira (6), e teve como vítima o Manuel Messias Mourão Lima, que foi assassinado a pauladas.

(Foto:Reprodução) – Um homem, identificado como Francisco Alves do Nascimento, foi preso pela Polícia Militar no Distrito de Moraes Almeida a cerca de 300 km de Itaituba, acusado de ter matado um idoso.

You May Also Like