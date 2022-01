Idoso é resgatado por bombeiros após ter casa alagada, em Santarém (PA)

Bombeiros caminharam cerca de 200 metros por dentro da água acumulada na rua carregando o idoso — Foto: Reprodução

Homem que passou por cirurgia no fêmur recentemente, não consegue se locomover. Ele foi levado para a casa de outros familiares.

Um idoso foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (10) da casa onde ele mora com a família, no bairro Vitória Régia, em Santarém, oeste do Pará. O imóvel e todo o terreno estão tomados por água da chuva. [Veja acima]

O 4º Grupamento de Bombeiros Militar recebeu o chamado via Núcleo Integrado de Operações (Niop) após comunicado da Defesa Civil de Santarém, de que havia necessidade de fazer o resgate de um homem debilitado fisicamente, que se encontrava preso em sua residência que estava alagada.

Em rede social do 4º GBM postou o vídeo do resgate do idoso que passou recentemente por uma cirurgia de fêmur e ainda não consegue se locomover. Os militares precisaram caminhar por mais de 200 metros por dentro da água empossada na rua até chegar à ambulância de resgate.

“A casa dele foi inundada pela água da chuva. Ele foi retirado do local e levado para a casa de outros familiares que darão o suporte pra ele”, informou o Cabo BM Fábio Lima.

O idoso só retornará para casa com a esposa que também é idosa, quando o imóvel tiver em condições de ser ocupado novamente.

Chuvas x transtornos

Santarém e região têm sido castigadas pelas fortes chuvas do inverno amazônico. No último sábado (8) choveu cerca de 62,5mm, equivalente a 1/4 do esperado para todo o mês de janeiro, que é de 250mm.

A Defesa Civil Municipal recebeu ao menos 14 chamados de socorro na madrugada e manhã de sábado, a maioria por alagamento de residências, quedas de muros e árvores.

Na rodovia Fernando Guilhon, principal via de acesso ao aeroporto internacional Maestro Wilson Fonseca e à PA-457 (rodovia Everaldo Martins) que liga a zona urbana de Santarém às praias de Alter do Chão, Ponta de Pedras e às comunidades da região do Eixo Forte, teve o tráfego interrompido à altura do residencial Salvação, no bairro Alvorada, devido ao rompimento de um duto de drenagem de águas pluviais, que causou a abertura de uma cratera no meio da pista.

Máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura foram enviadas ao local ainda na manhã de sábado para dar início aos trabalhos de recuperação da PA que é de responsabilidade do Governo do Estado. A previsão é de que as obras sejam concluídas entre 30 e 45 dias, dependendo do volume de chuvas no município.

Enquanto a obra é realizada, o trânsito é desviado por dentro do residencial Salvação.

