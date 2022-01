Homem morre atropelado por moto pilotada por criança de 11 anos, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima é Odair José Monteiro de Jesus. Ele caminhava no acostamento junto com a família quando foi atingido pela moto que trafegava em alta velocidade. O trabalhador rural chegou a ser socorrido e levado para atendimento médio no Hospital Municipal de Curuçá, mas morreu durante a transferência para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, Grande Belém.

Um homem morreu após ser atropelado por uma criança de 11 anos, que pilotava uma motocicleta na PA-220, em Marapanim, no nordeste do estado. O atropelamento aconteceu na noite de domingo (9).

