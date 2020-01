Idoso reage a tentativa de assalto e é morto a tiros por ocupantes de moto em Parauapebas, no Pará

(Foto:Reprodução) – Pedro da Costa, de 65 anos, estava trabalhando quando foi abordado por dois homens em uma moto, que tentava roubar outra moto do idoso. A vítima morreu na hora.

Um idoso morreu durante uma tentativa de assalto na tarde do último sábado (4) no município de Parauapebas, sudeste do estado. De acordo com a Polícia, a vítima, identificada como Pedro da Costa, de 65 anos, estava trabalhando quando foi abordado por dois homens em uma moto, que tentava roubar outra moto do idoso. Pedro resistiu e morreu e os suspeitos atiraram. A vítima morreu na hora.

Ainda segundo a Polícia, o idoso iniciou uma luta corporal com os suspeitos. Durante o embate, o idoso foi baleado. Após o crime, os suspeitos fugiram e não levaram nenhum pertence da vítima.

A polícia investiga se os suspeitos já haviam cometido outro assalto antes do homicídio. Uma mulher foi baleada e teve uma moto roubada pouco antes da morte de Pedro. A polícia acredita que a moto usada no homicídio era a mesma roubada minutos antes.

A Polícia informou que a Divisão de Homicídios investiga o caso. Uma equipe da Polícia Militar está na região realizando buscas pelos suspeitos. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e realizou a remoção do corpo da vítima.

