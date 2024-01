Caixa Econômica abre processo seletivo para estágio no Pará

As inscrições para o processo seletivo de estágio para a Caixa Econômica Federal podem ser feitas através do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

Estudantes paraenses têm a oportunidade de concorrer a diversas vagas oferecidas no processo seletivo da Caixa Econômica Federal, realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). As oportunidades, incluindo a formação de cadastro de reserva, são destinadas a estagiários de cursos superior, médio e técnico em várias áreas de atuação. As inscrições estão abertas até o dia 29 de fevereiro, sem cobrança de taxa, e podem ser realizadas através do site.

As vagas abrangem quase 50 cidades paraenses nas áreas de ensino médio regular, EJA, técnico em administração, comércio, contabilidade, finanças, logística, marketing, recursos humanos, secretariado, seguros, serviços públicos, vendas, além de ensino médio integrado com os cursos técnicos listados.

As oportunidades, destinadas a candidatos a partir do primeiro ano, contemplam 48 cidades do Pará, incluindo Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Castanhal, Marabá, Marituba, Paragominas, Parauapebas e Santarém, entre outras.

Para nível superior, as oportunidades são para os cursos de pedagogia, psicologia, serviço social, ciências sociais, ciências políticas, arquitetura e urbanismo, e engenharia civil. Os requisitos variam de cursar do terceiro ao sétimo semestre para alguns cursos e do terceiro ao nono semestre para outros. As cidades contempladas para essas vagas são Belém, Marabá e Santarém.

A remuneração para estagiários de ensino médio e técnico é de R$ 500 para carga horária de 20 horas semanais. Para ensino superior, a bolsa-auxílio é de R$ 880 para 20 horas por semana e R$ 1.100 para 25 horas semanais. Além disso, os estudantes receberão auxílio-transporte de R$ 130 por mês.

Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos completos na data de início do estágio e informar a localidade desejada e o turno de disponibilidade no ato da inscrição.

O processo seletivo inclui uma prova online pela internet, que pode ser realizada até o último dia de inscrições. A lista de classificação final será divulgada em 4 de abril, com 10% das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 30% para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos).

Para realizar a inscrição, basta acessar o site do CIEE.

