Com suspeita sobre notas do Enem e apreensão de estudantes, Sisu abre nesta terça (21)

No Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém, a apreensão pela abertura do Sisu com notas do Enem sob suspeita, gerou apreensão em toda a comunidade escolar (Foto:Oswaldo Forte / Comus)

Universidades públicas do Pará, que usam a nota do Enem e o Sistema de Seleção Unificada, dizem que por enquanto os cronogramas seguem dentro da normalidade até qualquer outra novidade.

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) abre nesta terça-feira (21). Por enquanto, é a posição do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) que gerencia o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No final de semana, o ministro Abraham Weintraub reconheceu erros nas correções de algumas provas — ele disse que 2019 foi a melhor edição do Enem de todos os tempos. Entre estudantes e alunos, o clima é de apreensão e desconfiança.

No Pará, as universidades públicas não devem alterar cronogramas e planejamentos. Não a menos que o MEC tome alguma outra decisão ou faça quaisquer retificações. Só que desde o anúncio do ministro, professores e alunos têm estado desconfiados e apreensivos. Afinal, no mínimo 30 mil candidatos podem ter sido afetados pelos erros de cálculo nas notas. Não há certeza sobre a extensão das falhas e se isso, em algum momento, vai afetar o Sisu.

Por notas, as Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) confirmaram que mantêm seus cronogramas de planejamento, de acordo com os editais do MEC. Qualquer mudança de calendários depende, exclusivamente, do próprio ministério. A Universidade do Estado do Pará (Uepa) era a única que previa um listão numa data específica: 29 de janeiro.

O coordenador geral do Cursinho Pré-Vestibular Municipal de Belém, Henderson Monteiro (“Professor Branco”), diz que as comunidades escolares já estariam nervosas em condições normais. No entanto, com as incertezas sobre as notas do Enem, o nervosismo chega a um novo estágio. Para ele, as notas divulgadas na sexta-feira (17) ainda não são definitivas. Não enquanto o MEC não garantir que são seguras e não há mais erros.

“Essa fórmula de cálculo das notas sempre foi duvidosa. Sempre faltou transparência. Esse seria um bom momento para rever, por sinal. Imagine a insegurança dos alunos. Quem está com nota baixa poder aumentar ou cair mais ainda? E quem teve nota alta descobrir que na verdade tirou menos? Para quem está fazendo pela primeira vez, até tem como aguentar. Mas e quem já está na terceira ou quarta tentativa? É muito nervosismo. O melhor seria esperar até ficar tudo certinho”, diz Branco.

A partir das 19h desta segunda-feira (20), o MEC fará anúncios sobre o andamento da força-tarefa nas notas do Enem.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...