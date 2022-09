Idoso suspeito de estuprar vizinho adolescente é preso no município de Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Benedito Silva Costa está à disposição da Justiça de Rurópolis. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

De acordo com denúncia feita ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil de Rurópolis, o idoso Benedito Silva Costa, conhecido como “Benezão”, teria estuprado um adolescente de 13 anos, que é seu vizinho. E que os abusos ocorriam na casa do suspeito, no bairro Vila Nova.

Operação “Neighbor” (vizinho) deflagrada pela Polícia Civil de Rurópolis, sudoeste do Pará, no último fim de semana cumpriu mandado de prisão preventiva de um idoso de 65 anos, suspeito de estupro de vulnerável.

