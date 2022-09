Fiscalização da Sefa apreende 200 cabeças de gado em Juruti, no valor de R$ 625 mil

Gado apreendido em Juruti não tinha nota que comprovasse recolhimento do imposto devido — Foto: Ascom Sefa / Divulgação.

A carga estava sem nota fiscal e não foi feito o recolhimento do ICMS antecipado.

Fiscais de receitas estaduais da coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) do Baixo Amazonas, apreenderam uma carga de 200 bovinos, em Juruti, oeste do Pará, na madrugada desta quarta-feira (28).

A carga era transportada em uma balsa que saía do Pará com destino ao estado do Amazonas.

De acordo com os fiscais, a carga estava sem nota fiscal e não foi feito o recolhimento do ICMS antecipado. Havia apenas a Guia de Transporte Animal (GTA). O valor da mercadoria é de R$ 625.646,15. A Sefa lavrou três Termos de Apreensão e Depósito (TAD), de R$ 135.139,57 referentes ao ICMS mais multa.

Mais apreensões em Juruti

No porto de Juruti, ainda nesta quarta-feira, foram apreendidas 2.439 garrafas de refrigerantes de 2 litros; 2.700 refrigerantes em lata; 2.100 cervejas em lata; e 6.600 cervejas long neck com nota fiscal inidônea. O valor da mercadoria é de R$ 66.493,80. Os fiscais fazendários também lavraram um TAD no valor de R$ 35.906,65. A bebida vinha do Amazonas com destino a Juruti. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 29/09/2022/17:31:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...