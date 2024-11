IFPA abre 120 vagas para cursos técnicos em Marabá com inscrições gratuitas

Foto: Reprodução | Os interessados poderão se inscrever entre os dias 20 de novembro e 8 de dezembro de 2024.

MARABÁ (PA) — O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus Rural de Marabá, lançou o edital do Processo Seletivo (PSE 2025) para os cursos técnicos integrados ao ensino médio. Ao todo, estão sendo ofertadas 120 vagas, sendo 40 para o curso de Agroindústria e 80 para Agropecuária, com início no primeiro semestre de 2025. Ambos os cursos serão oferecidos em regime integral, no período da manhã e tarde.

Os cursos têm como foco a formação técnica e prática dos estudantes. O curso de Técnico em Agropecuária capacita os alunos para o manejo sustentável de recursos naturais, produção agropecuária e gestão rural. Já o curso de Técnico em Agroindústria prepara profissionais para atuar no processamento de alimentos, gestão de resíduos e inovação tecnológica no setor agroindustrial.

Quem pode se inscrever?

As vagas são destinadas a candidatos que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), desde que estejam na idade regular da Educação Básica.

Como será o processo seletivo?

A seleção será dividida em duas etapas: uma entrevista, que terá caráter classificatório, e a análise do histórico escolar, que será classificatória e eliminatória. Não haverá cobrança de taxa para a inscrição no processo seletivo.

Período de inscrições

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 20 de novembro e 8 de dezembro de 2024. O edital completo, com informações detalhadas sobre o processo seletivo e o quadro de vagas, está disponível no site oficial do IFPA.

O Campus Rural de Marabá reforça a importância de cursos como esses para o desenvolvimento da região, capacitando jovens para atuar em áreas estratégicas do setor agropecuário e industrial.

