Anitta será atração no show de Alok em Belém | PA

Foto: Reprodução | Cantora apresentará a nova música “Looking For Love” ao lado do DJ no evento gratuito que abre a contagem regressiva para a COP30.

A cantora Anitta será uma das participações especiais do show “Auera Tour” do DJ Alok, que acontecerá no próximo sábado (23/11), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A artista chegará à capital paraense na quinta-feira (21/11) para ensaiar com Alok.

Durante o show, Anitta e Alok irão apresentar a nova música “Looking For Love”, lançada na última quinta-feira (14/11). O feat entre os artistas brasileiros, que estava engavetado desde 2017, já está disponível nas principais plataformas digitais.

A participação de Anitta será anunciada oficialmente em breve. Além da Girl from Rio, o evento contará com as presenças de Joelma, Zaynara, Viviane Batidão, Gaby Amarantos e Pinduca.

O show de Alok, realizado na área externa do Mangueirão, faz parte da turnê Auera Tour – Countdown COP30. O evento será gratuito, com uma pista de acesso livre e o Camarote Ourocard Visa Open Bar.

