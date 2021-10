Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A praia de marieta é uma área ainda pouco frequentada pelos turistas que vem ao Pará, perto de chegar nas areias é possível encontrar um lago de águas vermelhas na trilha. Um morador da da região, registrou imagens que encantou e despertou a curiosidades dos internautas nas redes sociais e muitos já planejam conhecer o igarapé vermelho. Sobre a coloração da água, o engenheiro florestal Ivan Cardoso Filho, explicou que a hipótese para a o fenômeno é devido a alta concentração de cianobactérias queixar liberam cianotoxinas na água que pode deixar a água dessa cor. Outra hipótese seria, segundo o especialista, o acumulo de matéria orgânica no fundo do lago e a incidência da luz solar causa o efeito a vermelhado. Porém, há necessidade de um estudo mais profundo para desvendar o mistério.

O segundo maior Estado do país abriga diferentes ecossistemas que formam cenários únicos em meio a maior floresta tropical do mundo. Entre as atrações que se destacam estão maravilhosas praias de água doce, cachoeiras selvagens, sítios arqueológicos.

Viajar pelo Pará é se surpreender em cada região do Estado. É a floresta exuberante, praias paradisíacas, cidades históricas, vilas de pescadores e uma rica gastronomia com temperos e ingredientes exóticos.

Imagem ilustrativa da notícia Igarapé com água vermelha impressiona turistas no Pará

