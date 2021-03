Igreja Batista do Amazonas doa cilindros de oxigênio para hospital em Juruti que trata pacientes com Covid-19

Cilindros de oxigênio foram enviados do Amazonas ao município de Juruti — Foto: Prefeitura de Juruti/Divulgação

Doação chegou ao município na segunda-feira (15) para reforçar atendimentos no hospital municipal, que tem três pacientes internados.

Um dos municípios referência no tratamento da Covid-19 na região oeste do Pará recebeu uma doação de cilindros de oxigênio. A doação feita pela Primeira Igreja Batista de Parintins, no Amazonas, ao Hospital Municipal de Juruti ocorreu na segunda-feira (15).

Foram 11 cilindros que chegaram à unidade hospitalar depois de serem enviados por meio do transporte fluvial. A doação foi entregue pelo Pastor Obadias Pereira, da Primeira Igreja Batista de Juruti.

No Hospital Municipal, segundo o boletim epidemiológico, tinha até o dia 15 de março três pacientes com Covid-19 internados. O município conta ainda com 3.337 casos confirmados da doença – sendo 2.970 recuperados -, além de 137 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Por G1 Santarém — Pará

