Helder anuncia a chegada de mais 117 mil doses de vacina contra covid-19 ao Pará

Chega, nesta quarta-feira (17), ao Estado do Pará, o Avião Solidário da LATAM, que realiza embarques voluntários de milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, gratuitamente, dentro do Brasil. O voo LA-3304 transportará mais de 117 mil doses de imunizante para o território paraense.

De acordo com informações da empresa, nesta semana, o programa Avião Solidário da LATAM ultrapassou a marca de 10 milhões de vacinas movimentadas gratuitamente dentro do Brasil.

Desde o último dia 18 de janeiro, a companhia realizou embarques voluntários de 12 milhões de doses do imunizante a bordo de 133 voos para 25 estados, e foi responsável por 50% de todos os imunizantes transportados pelo modal aéreo dentro do país.

A nova marca de 12 milhões de vacinas movimentadas pela LATAM Cargo no Brasil será alcançada com embarques voluntários em voos que decolam entre esta terça-feira (16) e amanhã (17), que movimentarão 2,8 milhões de doses para 21 estados brasileiros.

Serão 117.400 doses da vacina contra Covid-19 entregues ao Estado do Pará nesta quarta-feira (17).

CERTIFICAÇÃO INÉDITA

A LATAM Cargo é a primeira companhia aérea do continente americano e a única da América do Sul a obter a certificação CEIV Pharma, emitida pela IATA (Associação Internacional de Transporte Aéreo).

Desde agosto, uma equipe tem planejado e adiantado os cenários para o transporte – doméstico e internacional -, levando em consideração o destino, a infraestrutura dos aeroportos e a logística necessária para o transporte das vacinas.

O programa Avião Solidário beneficia há 9 anos a América Latina. Por meio da LATAM Cargo, o programa transportou nesta pandemia mais de 1.000 toneladas de cargas, como testes rápidos para Covid-19, medicamentos, máscaras, entre outros produtos, beneficiando o Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Argentina.

O Avião Solidário também já transportou de forma gratuita mais de 900 profissionais de saúde para atender às urgências da Covid-19 e mais de 500 pessoas com necessidades médicas diversas, como enfermidades ou cirurgias que requerem atendimento urgente.

Especificamente para Manaus, transportou 69 toneladas de insumos médicos, cilindros de oxigênio e respiradores para a região.

Nas redes sociais, o governador do Pará, Helder Barbalho, falou sobre a chegada dos imunizantes e que a carga servirá para a imunização nos 144 municípios para a 1ª e 2ª doses.

