Igreja de nudismo evangélico chega ao Brasil

Um dos adeptos foi expulso de outra denominação ao descobrirem que ele orava pelado |Foto:Reprodução

A prática de nudismo evangélico existe, já chegou ao Brasil e, acredite, tem arrastado milhares de adeptos. Tudo começou nos Estados Unidos, por um grupo autodenominado “naturistas cristãos”.

Com origem na Pensilvânia, o “naturismo cristão” trata-se de um grupo de pessoas de diversas igrejas evangélicas que se reúnem para fazer orações e leituras da Bíblia em locais como praias, sítios e até em igrejas próprias.

“Somos um grupo de cristãos de diferentes igrejas que descobriram na prática naturista uma forma de desenvolvimento pessoal, de comunhão mais profunda ou, em alguns casos, apenas uma saudável opção de lazer”, disse Estevão Prestes, integrante do movimento no Brasil.

Estevão ainda afirmou que, mesmo formado em sua maioria por evangélicos, o grupo está aberto a todas as correntes cristãs existentes no país. “Não acreditamos na discriminação”, ressaltou.

O integrante ainda relatou que foi expulso da Igreja do Evangelho Quadrangular por conta do seu hábito de orar pelado, mas que foi recebido de braços abertos pela Igreja Presbiteriana.

“Quando meus hábitos foram descobertos, fui chamado pelos pastores a um conselho. Houve a leitura de acusação formal de comportamento imoral”, relembrou Estevão. Ele continuou dizendo que hoje sofre menos com o preconceito. “Não escondo que sou naturista, mas também não ando com crachá. Os que sabem me aceitam”, completou.

A prática vem crescendo cada vez mais no Brasil e tem se tornado comum ver pessoas de igrejas evangélicas praticando o naturismo cristão. Os adeptos do naturismo afirmam que se sentem muito mais na presença de Deus quando estão nus durante as orações em suas igrejas.

