Anatel autoriza concorrente da Starlink a operar no Brasil com o dobro de satélites

A Starlink, de Elon Musk, terá concorrente no Brasil: a empresa E-Space, que também opera com internet via satélite| Foto: Pixabay

A Agência Nacional de Telecomunicação (Anatel) autorizou que a empresa francesa E-Space – concorrente da Starlink, de Elon Musk – possa operar no Brasil. A companhia também trabalha com fornecimento de internet através de satélite e vai funcionar no país com o dobro de satélites que a empresa de Musk.

De acordo com a decisão publicada pela Anatel, a empresa francesa tem autorização para operar com um sistema de 8.640 satélites por um prazo de cinco anos. Com esse número, a E-Space supera a quantidade de satélites utilizadas pela Starlink, que tem pouco mais de quatro mil satélites operando no Brasil.

A determinação da Anatel prevê ainda que o sistema Semaphore, o utilizado pela E-Space para funcionar em território brasileiro, tem um prazo de dois anos para iniciar sua operação. Caso o prazo não seja cumprido, a empresa pode perder sua autorização.

A E-Space iniciou seu processo em busca de autorização em maio do ano passado e foi alvo de consulta pública devido às frequências utilizadas. Em solo brasileiro, a companhia será representa legalmente pela E-Space Brazil Holdings Ltda.

O investimento da empresa francesa para ter o direito de exploração de satélite no Brasil é R$ 102 mil e a primeira parcela do licenciamento, no valor de R$ 20 mil, foi paga na última semana. A quitação deste primeiro débito foi o que concedeu à E-Space a autorização para iniciar sua operação no país.

Fonte: Carinne Souza/gazetadopovo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/2024/15:46:20

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...