Avião da Azul sai de Sinop; sofre pane e faz pouso de emergência no Mato Grosso

Uma câmera flagrou o momento em que um avião da Azul Linhas Aéreas precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, nesta quarta-feira (7). O avião fazia o voo AD 4554 de Campinas para Sinop, mas alternou para Cuiabá devido a uma pane nos sistemas de flap e slat.

Apesar do susto, não houve feridos. Os sistemas que auxiliam o avião, especialmente em velocidades mais baixas durante o procedimento de pouso, apresentaram problemas.

Por conta dessa situação, um outro voo que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Marechal Rondon, teve que alterar sua rota e seguir para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na noite desta sexta-feira (7). Conforme apurado pela FOLHAMAX, o voo da empresa Azul Linhas Aéreas partiu às 17h e tinha previsão de chegar à capital mato-grossense às 18h15.

No entanto, pouco antes das 18h, o comandante da aeronave informou que outro voo, com destino ao Marechal Rondon, teve um problema técnico. Segundo explicou Centro-Oeste Airports, concessionária do Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon e do Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop, o voo 4554 da Azul, procedente do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), alternou para o Marechal Rondon devido a um problema técnico da aeronave.

O pouso foi realizado às 17h35, e o aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens até às 18h05, quando foi reaberto após a aeronave ter sido inspecionada pelos bombeiros e rebocada da pista para o terminal. Durante esse período, o voo 2835 da Azul, vindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, foi alternado para Campo Grande (MS).

O voo 3270 da Latam, também procedente de Guarulhos, pousou em Várzea Grande com 27 minutos de atraso, e o 4239 da Azul, vindo de Campinas, atrasou 11 minutos no pouso. Dois voos da Latam, o 3413, com destino a Brasília, e o 3273, para Guarulhos, decolaram com atrasos de 37 minutos e 33 minutos, respectivamente.

OUTRO LADO

A Azul informa que, por questões técnicas, o voo AD4554 desta quarta-feira, dia 07, que fazia o trecho Campinas-Sinop precisou alternar para o aeroporto de Cuiabá (MT). O comandante solicitou prioridade de pouso, que aconteceu em segurança. A Azul esclarece que não houve pouso de emergência.

Os Clientes desembarcaram normalmente e receberam toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia lamenta eventuais transtornos causados e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

