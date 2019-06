IISOP oferta 224 vagas para cursos profissionalizantes em Santarém

Em Santarém, IISOP oferece 224 vagas de cursos profissionalizantes

As inscrições começam nesta sexta-feira (14) e seguem até o sábado (15).

O Instituto de Inclusão Social do Oeste do Pará (IISOP) está com vagas abertas para cursos profissionalizantes direcionados a jovens e adultos de Santarém. Ao todo, são 224 vagas divididas entre os cursos de Cabeleireiro, Maquiagem, Manicure, Frentista, NR-20, Atendente de farmácia, Informática e Auxiliar administrativo. As inscrições começam nesta sexta-feira (14) e seguem até o sábado (15).

A coordenadora pedagógica do IISOP, Andrea Lima, explica que para realizar as inscrições é necessário comparecer ao prédio do Instituto levando o documento de identidade. “Interessados, a partir dos 15 anos, podem se inscrever pagando R$ 10 + dois kg de alimento não perecível”, ressalta.

Os cursos têm a carga horária de 40h e começam no dia 7 de julho, com aulas durante todo o mês e somente aos sábados.

O IISOP está localizado na avenida Rui Barbosa, esquina com a travessas Padre João, no bairro Aldeia.

Por:G1 Santarém — PA

