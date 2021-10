Imagem Forte – Suspeito de matar homem com golpes de foice é preso em Castelo de Sonhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Sargento Cruz.

Um homem conhecido por Macarrão, foi preso neste domingo 10 de outubro de 2021 suspeito de assassinar a golpes de foice um homem conhecido por Bozó. O crime ocorreu no sábado dia 09 de outubro de 2021, na fazenda do Sr. Robson, em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira-Pa.

