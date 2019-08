Imagens fortes. Jovem espanca e mata amante do pai no meio da rua

Uma mulher de 19 anos morreu após ser espancada pela filha do homem com quem estava mantendo um relacionamento. Francisca Amorim Queiroz estava saindo de um salão de beleza em Manaus (AM) no dia do aniversário, quando foi interpelada pela suspeita, que também tem 19 anos.

As duas começaram a brigar no meio da rua enquanto eram filmadas por populares, que acompanhavam a discussão. As imagens viralizaram nas redes sociais. Nelas, é possível ver o momento em que Francisca bate a cabeça no chão.Quando as duas são separadas, a vítima cai novamente. Ela ainda foi socorrida, mas morreu no hospital. A família registrou boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus. A acusada está foragida.

As informações são do O Dia.

