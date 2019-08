Prefeitura de Santarém lança chamada pública para nova contratação de OSS para gestão de unidades de saúde

Sede da Prefeitura de Santarém — Foto: Adonias Silva/G1/Arquivo

Interessados em participar da chamada pública devem apresentar propostas de 20 de agosto a 04 de setembro deste ano.

A Prefeitura Municipal de Santarém, oeste do Pará, lançou nesta segunda-feira (19), edital de Chamamento Público nº 002/2019 – Semsa, para seleção de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, constituídas sob forma de fundação, associação ou sociedade civil, para se qualificarem como Organização Social de Saúde – OSS com a finalidade de gerenciarem e operacionalizarem unidades de saúde do município (UPA e HMS).

De acordo com o edital, poderá participar do Chamamento Público qualquer pessoa jurídica de direito privado legalmente constituída sob a forma de fundação, associação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, que tenha obrigatoriamente natureza social de seus objetivos o gerenciamento e prestação de serviços de Assistência à Saúde, e preencha os requisitos exigidos pela Lei Municipal nº 20.222, de 7 de julho de 2019.

Os interessados em participar do Chamamento Público devem ficar atentos às datas de entrega da documentação, diligências, recurso e publicação do decreto de qualificação, conforme descrição abaixo:

Prazo para protocolo da documentação (15 dias) – 20/08/2019 a 04/09/2019

Período de análise da documentação e solicitação de diligências – 05/09/2019 a 03/10/2019

Publicação da lista de entidades com parecer favorável – 04/10/2019

Prazo para eventual recurso para o Prefeito – 07/10/2019 a 11/10/2019

Publicação dos decretos de qualificação – 23/10/2019

A entidade que pretender se qualificar como Organização Social da Saúde deverá apresentar requerimento, no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), conforme modelo constante no Anexo I.

Afastamento do IPG

O edital de Chamamento Público lançado nesta segunda-feira pela Prefeitura de Santarém, atende compromisso firmado pelo Município com o Ministério Público Federal há quase três meses.

Em maio deste ano, durante audiência de conciliação na 1ª Vara da Justiça Federal em Santarém, a Prefeitura e o Ministério Público Federal (MPF) assinaram termo de compromisso que dá prazo de seis meses para que o Instituto Panamericano de Gestão (IPG) fosse afastado em definitivo da administração do Hospital Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento 24h do município. O acordo foi firmado em processo judicial iniciado pelo MPF que denunciava irregularidades na seleção da OS.

A ação judicial do MPF se baseou em relatório da Controladoria Geral da União (CGU) que demonstrou que a entidade não atendia aos requisitos mínimos para assumir a gestão das unidades de saúde. O relatório concluiu que “houve favorecimento à Organização Social Instituto Panamericano de Gestão, contratada para gerir por três exercícios as Unidades de Saúde objeto do Chamamento Público n.º 01/2017.

A Instituição não comprovou possuir no quadro dirigente profissionais com formação específica e experiência técnica em gestão e execução de atividades área de saúde, por no mínimo 05 (cinco) anos, conforme preceitua o inciso IV do artigo 2º da Lei Municipal nº 20.222/2017, portanto, considera-se irregular a contratação.

No termo de compromisso foi dado o prazo de seis meses para que a prefeitura reassumisse a gestão das duas unidades de saúde ou tomasse providências para a seleção de outra instituição para delegar a gestão.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...