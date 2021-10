Jaguatirica morta é encontrada às margens da BR-163, em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Divulgação PM) – Corpo do animal tem sinais de atropelamento e foi encontrado por populares que comunicaram para Policia Militar. O corpo de uma jaguatirica foi encontrado nesta quinta-feira 21 de outubro de 2016 , às margens da BR-163, na altura da Comunidade Santa Julia no município de Novo Progresso. O animal foi encontrado por populares que avisaram a Policia Militar, que um animal estava correndo risco e colocando em perigo motoristas que trafegam pela rodovia naquele trecho. Ao chegar no local o animal estava sem vida! Segundo a PM, o corpo tem sinais de atropelamento e divulgou Nota pedindo cautela aos motoristas, o trecho é de intenso trafego de animais.

