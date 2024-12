Incêndio de grandes proporções atinge dezenas de moradias em comunidade em SP; VÍDEO

Incêndio atingiu comunidade da Vila dos Pescadores, na manhã desta segunda-feira (16) — Foto: Redes sociais

Fogo atingiu casas na Vila dos Pescadores, em Cubatão (SP). Segundo a Defesa Civil do Estado, o Corpo de Bombeiros já controlou o incêndio e trabalha no rescaldo. Não há informações sobre vítimas.

Um incêndio de grandes proporções atingiu dezenas moradias na comunidade da Vila dos Pescadores, em Cubatão (SP). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 8h40 desta segunda-feira (16) e foi controlado por volta das 11h20, quando a Defesa Civil do Estado informou que as chamas foram extintas. Não há informações sobre vítimas.

O fogo teve início no Caminho São Jorge, mas as causas ainda são desconhecidas e serão apuradas pelas autoridades competentes. A Defesa Civil do Estado informou que os bombeiros realizam um trabalho de rescaldo — resfriamento das áreas atingidas para evitar que o fogo retome.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram enviadas 13 viaturas e 40 profissionais ao local para combater as chamas.

As informações sobre o número de moradias atingidas são conflitantes. Enquanto a Defesa Civil do Estado fala em 100 moradias destruídas, a Prefeitura de Cubatão cita mais de 150 e o Corpo de Bombeiros fala em 20 imóveis.

Saúde

A prefeitura informou que equipes da Secretaria de Saúde foram deslocadas à Vila dos Pescadores para atender as vítimas do incêndio que atingiu parte da comunidade.

Um veículo do Samu foi estacionado próximo à comunidade para auxiliar no atendimento de médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e psicólogos. Além disso, a Unidade de Saúde está recebendo também doses extras de vacinas antitetânica e antirrábica.

Ajuda à comunidade

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado, informou que os agentes da regionais também estão empenhados no atendimento à ocorrência. Ainda segundo o órgão, serão ofertados apoio e materiais de ajuda humanitária após a contabilidade dos munícipes prejudicados.

As equipes de Assistência Social e Habitação realizarão o cadastro dos moradores afetados no Centro Comunitário para prestar o suporte e encaminhamentos necessários.

À TV Tribuna, afiliada da Globo, o secretário de Comunicação, Cláudio Barazal, convocou a população da Baixada Santista a doar água, alimentos e roupas aos moradores da comunidade afetada.

O Fundo Social de Solidariedade de Cubatão fica na Rua Assembleia de Deus, 435, no Centro, dentro do Parque Anilinas, e funciona das 8h às 17h. Os telefones para contato são: (13) 3362-4701 e 3372-5949.

