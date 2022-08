Incêndio de grandes proporções atinge igreja e mais três imóveis comerciais em Marabá

(Foto:Vinícius Sky Lira) – O incêndio foi controlado por volta das 17h; ninguém ficou ferido

Um incêndio de grandes proporções atingiu a Igreja Casa da Bênção, e mais três imóveis comerciais, localizados na Folha 28 em Marabá, na tarde deste domingo (7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h30 para combater as chamas. O incêndio foi controlado por volta das 17h.

O fogo se propagou muito rápido e formou uma grande nuvem de fumaça preta que pôde ser vista a quilômetros de distância. No entanto, apesar das proporções das chamas, houve apenas danos materiais.

Ao todo, oito carros pipa estiveram no local trabalhando para combater o incêndio e evitar que mais imóveis fossem atingidos pelo fogo.

Segundo o Capitão Pereira, comandante do 5° GBM, o fogo foi controlado por volta das 17h. “Não tivemos vítimas no local, apenas perdas materiais. O fogo já foi controlado totalmente. O Corpo de Bombeiros encontra-se no local fazendo um rescaldo e uma vistoria de segurança das estruturas para ver se algum aparelho ou teto oferece risco de desabamento”, informou.

Ainda segundo o capitão, além da Igreja foram atingidos três pontos comerciais; as causas do incêndio ainda não foram identificadas. “Somente após a perícia técnica será possível identificar em qual dos quatros estabelecimentos afetados o fogo iniciou”, pontuou.

Durante o incêndio, um caminhão e um carro de passeio também foram consumidos pelo fogo dentro de um depósito de plástico que foi atingido pelas chamas e teve o teto desabado.

Membros da igreja se reuniram próximo ao local do incêndio para fazer orações. (Com informações do O Liberal).

