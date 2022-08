Morador tapa buraco que escorria esgoto a céu aberto e disse que está cansado de esperar pela Prefeitura;VÍDEO

O morador identificado no vídeo como Claudio do bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, pagou para tapar um buraco que segundo ele a cinco meses escorre esgoto com mau cheiro na redondeza.

O morador comenta em áudio no video: Mandei tapar este buraco porque ninguém aguenta o fedor aqui, meus inquilinos não conseguem abrir a loja porque hotel abriu o buraco aqui, já pedi para vereadores vir aqui, mas ninguém faz nada nessa cidade, nunca nem vi o prefeito…..

O Buraco está localizado na rua Tiradentes no bairro Santa Luzia em Novo Progresso

Assista

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/08/2022/11:29:54

