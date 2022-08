Incêndio destrói casa e homem morre carbonizado em Alenquer

(Foto:Reprodução) – Na madrugada de domingo (14), uma residência pegou fogo no bairro Santa Rita em Alenquer, oeste do Pará. Um homem morreu carbonizado no incêndio.

A vítima, conhecida como Chico Aranha, era eletricista e possuía uma oficina ao lado da casa. Tanto a residência do homem quanto a oficina ficaram completamente destruídas.

No momento do incêndio ele estava sozinho em casa. A companheira de Chico contou que ele ficava agressivo quando bebia, por isso ela foi para a casa de sua mãe com os filhos.

Quando o socorro chegou, a casa já tinha sido totalmente tomada pelo incêndio, restando apenas a parte de trás.

(Com informações do Dol).

