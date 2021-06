Caixa anuncia chegada de 23 novas agências no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A visita do presidente Jair Bolsonaro ao município de Marabá, sudeste do Estado, trouxe novidades para a população paraense. Bolsonaro esteve presente na cerimônia de entrega de 50 mil títulos de terras na região.

