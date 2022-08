Jovem é assassinado com golpe de facão na Praia do Sapo, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Um homicídio foi registrado no último domingo (14), quando um jovem de 18 anos, identificado como Lucas Vieira Souza, conhecido pelo apelido de “Lukinha”, foi assassinado a golpe de facão na Praia do Sapo, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, o jovem recebeu um golpe de facão na altura do pescoço, a vítima tinha uma antiga desavença entre com os suspeitos de cometerem o crime, dois adolescentes, identificados pelas iniciais J.C.B. e J.M., ambos com 16 anos. No dia do crime, os três se encontraram na praia e voltaram a se desentender.

Após ser ferido, a vítima foi levada em um carro particular para o hospital, porém no meio do caminho, eles se encontraram com o Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o jovem para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde Lucas não resistiu a gravidade do ferimento e veio a óbito.

De acordo com informações, após desferirem o golpe em Lucas Vieira, os dois suspeitos fugiram em uma motocicleta, mas foram encontrados logo depois pela Polícia Militar (PM) e encaminhados para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para que os procedimentos legais cabíveis fossem realizados. (Com informações do Blog Jhonny Notícias).

