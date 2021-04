Incêndio destrói casa no município de Aveiro

(Foto:Reprodução) – No final da tarde de domingo(11), um incêndio destruiu completamente uma residência localizada na Rua Profª Corina Ferreira Palmeira, S/N, Bairro Morrinho, no município de Aveiro.

Depois do incêndio não sobrou absolutamente nada da casa ou do que tinha dentro da mesma.

De acordo com informações, no momento em que se iniciou o incêndio, brincavam dentro da residência 03 crianças, porém, foram salvas a tempo e não sofreram danos, a dona da casa, também não. Os vizinhos ainda tentaram conter o fogo, o que foi em vão, pois as chamas se alastraram rapidamente destruindo toda a casa e colocando em risco as residências vizinhas, deixando em pânico os moradores do local.

A Defesa Civil do Município de Aveiro e a Secretaria de Assistência Social estão acompanhando o caso e dando apoio à família, que provisoriamente se alojou na casa de um vizinho. A situação da família, composta pelos pais e mais os dois filhos – a terceira criança estava brincando com os filhos do casal no interior da casa no momento do incêndio -, vem causando comoção na cidade de Aveiro, sendo que já existe uma parcela da população se mobilizando para ajudar a família íitima do desastre.

