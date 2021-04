Pacientes do TFD de Novo Progresso reclamam da casa fechada a quatro meses em Santarém

Casa de apoio da prefeitura de Novo Progresso está fechada em Santarém a quatro meses, e complica a vida dos progressenses que buscam tratamento em Santarém.

A Casa de Apoio era um investimento da prefeitura de Novo Progresso que se preocupou desde as primeiras gestões em facilitar a vida das pessoas que precisam fazer tratamento em Santarém e não têm onde ficar.

Pacientes procuraram a reportagem do Jornal Folha do Progresso para relatar, que após esperarem os quatro meses que o prefeito Gelson Dill (MDB), segundo eles , prometeu melhorar as condições da casa até agora nada. Em Novo Progresso não tem médicos especialistas, a gente vai para Santarém em busca deste atendimento, muitas vezes só com o dinheiro da alimentação, a casa ajudava muito, agora nem isto temos mais, enfatizou.

Ainda segundo a reclamação muitos pacientes estão deixando de ir em busca deste atendimento, por falta de apoio logístico em Santarém. “Os médicos demoram para atender, quando a gente consegue consultar vem um monte de exames, precisamos ficar de 10 a 15 dias, a casa ajudava a gente, ao menos na hospedagem.

Em Santarém estamos sem apoio da prefeitura de Novo Progresso, desde a saída do prefeito Macarrão, o contrato com a parceria encerrou dia 30 de dezembro de 2,20, não for renovado, outros municipios como Rurópolis e Trairão continuam enviado pacientes, informou.

O Jornal Folha do Progresso enviou mensagem para Secretaria de Saúde no inicio da manha desta segunda-feira(12) ,porem não obtivemos resposta.

SAIBA O QUE É TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD.

O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas. Assim, o TFD consiste em uma ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação, quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência do mesmo, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes. Destina-se a pacientes que necessitem de assistência médico-hospitalar cujo procedimento seja considerado de alta e média complexidade eletiva.

Novo Progresso é um dos municípios que mais enviaram pacientes encaminhados ao Hospital Municipal de Santarém em 2020. O município está numa distância de aproximadamente 700 km.

Os principais motivos de envio TFD [Tratamento Fora de Domicílio] são;

* acidentes com fraturas expostas ou acidentes ocasionados pelo campo, fazendas, acidente de trânsito.

* O hospital não tem UTI.

* Médicos especialista e hospital adequado para o tratamento.

O QUE ESTE PROGRAMA OFERECE?

Consulta, tratamento ambulatorial, hospitalar / cirúrgico previamente agendado; •Passagens de ida e volta – aos pacientes e se necessário a acompanhantes, para que possam deslocar-se até o local onde será realizado o tratamento e retornar a sua cidade de origem;

Ajuda de custo para alimentação e hospedagem do paciente e/ou acompanhante enquanto durar o tratamento

Clique aqui para entender mais sobre TFD

