Incêndio destrói parcialmente empresa em Mato Grosso; caminhão e 10 mil paletes queimados

Um incêndio de grandes proporções ocorreu, hoje, em uma empresa de fabricação e armazenamento de paletes de madeira localizada no bairro São Mateus, em Várzea Grande. As chamas destruíram um caminhão, que estava no pátio, e danificaram parcialmente a estrutura do setor administrativo.

O Corpo de Bombeiros deslocou oito equipes para combater o incêndio. Chegando no local, as guarnições iniciaram o combate às chamas, cuidando ao mesmo tempo para que o fogo não se alastrasse para residências próximas.

Todas as residências vizinhas foram preservadas e não houve vítimas. A assessoria dos bombeiros informou que, após o controle do incêndio, os militares “procederam com a fase do rescaldo, a fim de mitigar possíveis reignição do fogo”.

A empresa possui 250 metros quadrados de área construída. Devido à rápida propagação do fogo em materiais dessa natureza, as chamas chegaram a atingir cerca de 10 mil paletes, além de fiações de energia que passavam próximo do local.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, uma GM S10 branca teve um princípio de incêndio na avenida Perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta. O condutor do veículo realizou o combate inicial e em seguida acionou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.



Fonte:Redação Só Notícias (fotos: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...