Incêndio mata 30 cabeças de gado e destrói 1,5 mil hectares de fazenda em MT

Além da equipe do corpo de bombeiros de Tangará, uma equipe de Alto Paraguai foi acionada para auxiliar no combate ao incêndio.

Parte do cemitério do município também foi atingido. Na tarde de terça-feira (7) a situação se agravou.

Um incêndio matou 30 cabeças de gado e destruiu 1,5 mil hectares no município de Nova Olímpia, Mato Grosso. O fogo começou no domingo (5) às margens da MT-358.

Incêndio matou 30 cabeças de gado e destruiu 1,5 mil hectares no município de Nova Olímpia, Mato Grosso — Foto: Divulgação

