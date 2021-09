Uma pessoa morre e duas ficam feridas após carro bater em poste em Belém

Carro bate em poste e uma pessoa morre e duas ficam feridas em Belém — Foto: TV Liberal/Reprodução

Colisão aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8) na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco.

Um pessoa morreu e duas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira (8) após um carro colidir contra um poste de energia na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém.

O acidente aconteceu por volta das 4h, quando o condutor do veículo perdeu o controle da direção, acertou o canteiro central e em seguida, o poste de energia, que inclinou e quase tombou para o outro lado da via.

O corpo de um dos ocupantes do carro foi recolhido pelo Centro de Perícias Renato Chaves (CPC). As outras duas vítimas foram encaminhadas para o hospital.

Não havia informações sobre as circunstâncias da colisão e as identidades das vítimas não foram divulgadas até o início da manhã.

Equipes da concessionária de energia estão no local e isolaram a área do acidente. O fornecimento de energia não foi suspenso e até as 8h30, o trânsito no local estava sendo desviado para outras vias.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...