Jovem é morto a facadas pela própria companheira após discussão, no Pará

“Fumaça” foi socorrido, mas não resistiu (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

Conhecido como “Fumaça”, o homem foi atingido na região do abdômen

O jovem Wanderson Carlos, conhecido como “Fumaça”, de 26 anos, foi morto a facadas pela própria companheira, em Redenção, no sul do Pará. O crime aconteceu no último domingo (5), dentro da residência do casal, localizada no setor Planalto.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Redenção (HMR), mas não resistiu e morreu. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Wanderson para a realização da necropsia. As informações são do site Correio de Carajás.

Segundo informações da Polícia Militar, “Fumaça” foi atingido com vários golpes de arma branca na região do tórax e abdômen, depois de uma discussão acalorada com a companheira dele, identificada pelo prenome Edilene, de 33 anos. Não há informações sobre o que teria motivado a briga entre o casal.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, horas depois do crime, conseguiu realizar a prisão da suspeita. Ela foi apresentada na delegacia de Polícia Civil de Redenção, para os procedimentos cabíveis. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, que gerou bastante comoção na cidade.

Por:O Liberal

